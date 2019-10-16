Калининград, , 17:21 — REGNUM Только за одну неделю, с 7 по 13 октября, в Калининградскую область граждане различных стран пытались незаконно ввести порядка 187 кг продуктов питания — молочную и мясную продукцию, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Продукты находились в личном багаже путешественников и были изъяты или вывезены обратно в страны, откуда пытались въехать путешественники — в Литву или Польшу. В ведомстве подчёркивают, что такие продукты были без заводской упаковки или превышали массу в 5 кг.

Все 187 кг продуктов обнаружены у 14 путешественников.