Аддис-Абеба, , 20:55 — REGNUM Финская транснациональная корпорация, занятая производством и предоставлением услуг в области телекоммуникаций, информационных технологий и бытовой электроники Nokia планирует запустить свои услуги 4G и 5G связи в Эфиопии. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Fana.

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Компания Nokia подписала соглашение с Аддис-Абебским научно-техническим университетом (AASTU) и Аддис-Абебским технологическим институтом (AAiT) о начале сотрудничества в продвижении цифровых технологий и инноваций в Эфиопии. В соответствии с соглашением, корпорация Nokia организует обучение по новейшим технологиям и программам обмена опытом для AASTU и AAiT с целью дальнейшего запуска по всей стране сетей 4G и 5G мобильной связи.

Министр инноваций и технологий Эфиопии Гетахун Мекурия и министр развития и торговли Финляндии Вилле Скиннари участвовали в церемонии подписания соглашения. По этому случаю эфиопский министр проинформировал Скиннара о широкомасштабных мероприятиях, проводимых в его стране в области инновационных технологий. Вилле Скиннари, со своей стороны, пообещал пригласить финских инвесторов с целью воспользоваться инвестиционным потенциалом Эфиопии в технологической области.