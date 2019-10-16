Киев, , 17:12 — REGNUM

Правительство Украины нашло решение проблемы запуска отопления в городе Смела Черкасской области. Об этом 16 октября в Киеве на брифинге заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Действительно, в этом году Смела опять была наиболее проблемным населенным пунктом с точки зрения запуска отопления. Решение мы нашли. До конца этой недели проблема будет полностью снята… Критической ситуации там точно нет», — сказал Гончарук.

По его словам, Киев решает проблемы старта отопительного сезона в каждом городе отдельно.

«Всегда в Украине отопительный сезон начинался в ручном режиме. Так вынуждены. К сожалению, так плохо работает система. Долги, устаревшие коммуникации, куча проблем, коррупция, бесхозяйственность. Это приводит к тому, что почти каждым городом вынужден отдельно заниматься. Это проблема», — рассказал Гончарук.

«Действительно во многих городах возникают проблемы или с расчетами, или с качеством коммуникаций, или потому что людям не платят зарплату, и трудовые коллективы не выходят на работу, чтобы банально включить отопление», — подытожил премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября в видеоблоге на своем YouTube-канале премьер Гончарук заверил, что отопительный сезон начнется вовремя. Исключением станут два города — Смела в Черкасской области и Новый Роздол во Львовской. В этих населенных пунктах отопление начнется позднее на несколько дней. В 2018 году в Смеле отопление включили после 15 ноября. Из-за коммунального коллапса в городе не работали школы и детские садики.