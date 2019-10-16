Рига, , 17:09 — REGNUM Генеральный директор Службы государственных доходов Латвии (СГД) Иева Яаунземе анонсировала серьёзную проверку бизнеса охранных предприятий на предмет добросовестной уплаты налогов в полном объёме. Об этом пишет портал LSM.

«В первую очередь мы обращаем внимание на те сферы, где велика удельная доля теневой экономики. После ревизии в сферах пассажирских перевозок и строительства подошла очередь охранных компаний. Посмотрим, что можно сделать, чтобы улучшить систему лицензирования в отрасли», — сказала Яаунземе.

Напомним, 14 февраля 2019 года в Латвии вступили в силу поправки к закону, которые усилили регулирование при госзакупках услуг охранных компаний.