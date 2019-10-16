Симферополь, , 17:23 — REGNUM Большинство крымчан недовольны работой управляющих компаний. Об этом 16 октября сообщил глава комитета Госсовета РК по экологии и природным ресурсам, член комитета по жилищной политике и ЖКХ Георгий Шаповалов.

«Порядка 80% обращений крымчан содержат жалобы относительно недобросовестной работы ряда управляющих компаний», — заявил он.

По его словам, речь идёт об уборке территорий и подъездов, текущем ремонте, плановых осмотрах дома, которые должны проводиться два раза в год — весной и осенью, поддержании архитектурного облика, контроле за состоянием внутридомовых сетей, по которым жильцы получают коммунальные ресурсы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма отмечал, что работа управляющих компаний в Симферополе не выдерживает никакой критики, и анонсировал проверку их финансовой деятельности.

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