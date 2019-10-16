Тамбов, , 17:03 — REGNUM В Тамбове подвели предварительные итоги проведения международной Покровской ярмарки. Масштабное мероприятие ежегодно бьет свои собственные рекорды, сообщили ИА REGNUM в управлении информационной политики Тамбовской области.

Покровская ярмарка в Тамбове Tambov.gov.ru

За два дня девятую ярмарку посетили более 180 тыс. человек, в то время как в 2018 году в ней приняли участие 175 тыс. жителей и гостей столицы. Товарооборот возрос со 120 млн рублей до 137 млн рублей. Свою продукцию представляли свыше 1,5 тыс. участников (в 2018 году — более 1,2 тыс. участников) из 49 регионов России и пяти зарубежных стран. Особенностью ярмарки в 2019 году стала организация специальной площадки, где свои товары представили фермеры со всей Тамбовской области.

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По данным властей, по время Покровской ярмарки продано 74 тонны мяса и мясных изделий, в том числе мяса птицы, колбас, сосисок и сарделек. Реализовано около 20 тонн рыбы, 190 тыс. яиц. Также покупатели приобрели 24 тонны молока и молочной продукции, в том числе сливочного масла, сыра.

Отмечается, что особенно высокий спрос был на крупы, муку, хлебобулочные и кондитерские изделия — продано 30 тонн такой продукции. Также реализовано 28 тонн сахара, 3 тонны зерна, подсолнечника и зернопродуктов, 51 тонна подсолнечного масла и 19 тонн меда и продуктов пчеловодства. Большим спросом пользовались овощи и фрукты: в частности, продано 47 тонн картофеля, 24 тонны капусты, 13 тонн репчатого лука, 9 тонн моркови, 64 тонны яблок, 420 кг свежих ягод.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин подчёркивает, что Покровская ярмарка — «результат труда людей, которые работают на земле». Это единственная ярмарка в стране, имеющая собственный товарный знак.

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