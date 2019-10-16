Астрахань, , 16:50 — REGNUM В Астраханской области прожиточный минимум для астраханских пенсионеров в 2020 году увеличат на 617 рублей. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Областная дума приняла проект Закона Астраханской области «О величине прожиточного минимума пенсионера в Астраханской области, применяемой для установления социальной доплаты к пенсии в 2020 году», предложенный губернатором Игорем Бабушкиным.

В 2019 году прожиточный минимум составляет 8 тыс. 352 рубля. В 2020 году его увеличат до 8 тыс. 969 рублей. Изменения коснутся 45 тысяч астраханских пенсионеров. Финансироваться доплаты к пенсии будут из федерального бюджета. Объём финансирования этих мероприятий составит один миллиард рублей.