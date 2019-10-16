Москва, , 16:37 — REGNUM Законопроект о виноделии и виноградарстве предусматривает введение Российского национального рейтинга винодельческой продукции и региональных рейтингов, а также устанавливаются особенности маркировки и розничной продажи такой продукции, включая требования к этикетке. На эти моменты обратил внимание депутат Госдумы Константин Бахарев («Единая Россия»).

«К примеру, продажа виноградосодержащих напитков должна осуществляться отдельно от вина и сопровождаться надписью о том, что данная продукция не является вином. Наша задача — гарантировать потребителям, что под этикеткой «сделано в Крыму» или «сделано на Кубани» не скрывается напиток непонятного происхождения и состава», — отметил Бахарев.

По словам парламентария, при подготовке законопроекта ко второму чтению планируется уделить особое внимание вопросам поддержки виноградарских и винодельческих предприятий, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о регулировании в РФ отрасли виноградарства и виноделия внесла в Госдуму группа депутатов всех фракций Госдумы во главе с лидером фракции «Единая Россия» Сергеем Неверовым.

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