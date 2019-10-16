Москва, , 16:34 — REGNUM Потребительские цены в России за неделю с 8 по 14 октября в среднем не изменились. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Нулевая инфляция сохраняется в России уже четвёртую неделю подряд, до этого в течение трёх недель фиксировалась дефляция в размере 0,1%. Инфляция за период с начала 2019 года, по последним данным Росстата, составила 2,3%.

За отчётную неделю гречневая крупа подорожала на 1,7%, куриные яйца — на 0,8%, молоко, сливочное масло и печенье — на 0,3%, мясные консервы, сыры и чай — на 0,2%. В то же время сахар-песок подешевел на 1,4%, пшено — на 0,8%, мясо кур — на 0,3%, баранина и пшеничная мука — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 0,8%, в том числе яблоки стали дешевле на 2,3%, картофель — на 2,0%, морковь — на 1,8%, белокочанная капуста — на 1,5%, репчатый лук — на 1,0%. Одновременно с этим помидоры стали дороже на 5,2%, огурцы — на 2,1%.

Цены на автомобильный бензин за неделю в среднем не изменились, дизельное топливо подорожало на 0,1%.