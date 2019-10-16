Москва, , 16:17 — REGNUM Комитет Госдумы по безопасности изучит ситуацию с приватизацией протезно-ортопедической индустрии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября, об этом говорится в протокольном поручении комитету депутата Госдумы Александра Хинтшейна («Единая Россия»). Предложение было поддержано.

«В связи с изложенным прошу поручить комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции изучить ситуацию с готовящейся приватизацией протезно-ортопедической индустрии, том числе на предмет исполнения антикоррупционного законодательства. Полученную информацию довести до сведения депутатов Госдумы», — говорится в тексте документа.

Распоряжением правительства РФ от 8 февраля 2019 года ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие Минтруда России» («МосПроп») включено в программу приватизации федерального имущества.

Накануне Хинштейн обратил внимание на опасности инициативы Минтруда.

«У готовящейся приватизации три основных идеолога и проводника. Григорий Лекарев — замминистра труда, курирующий всю госполитику в сфере инвалидов, директор департамента Минтруда по делам инвалидов Анна Гусенкова. И Олег Бессмертный — директор ФГУП «МосПроп», на базе которого планируется создание акционерного общества, и которое — я уверен — он и возглавит… На протяжении многих лет вся троица связана общими бизнес-интересами, причем весьма сомнительной направленности», — указал Хинштейн.

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