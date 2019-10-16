Ставрополь, , 16:25 — REGNUM Противопаводковые работы на 771 млн рублей выполнят на Ставрополье в 2019 году. Об этом 16 октября на заседании в правительстве региона заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хлопянов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора края.

За счет указанных средств, по словам министра, строятся объекты инженерной защиты территорий, в том числе поселка Белый Уголь от паводковых вод рек Подкумок и Большой Ессентучок. Также ведется берегоукрепление рек Кубань и Подкумок, расчистка русел рек Берестовка, Мокрая Буйвола, Ольховка и Суркуль.

Проводится капитальный ремонт бесхозяйных гидротехнических сооружений (ГТС). Как отметил Хлопянов, в результате проведенной инвентаризации их количество удалось уменьшить в три раза. Министр заверил, что работа по определению принадлежности сооружений будет продолжена.

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Глава региона Владимир Владимиров со своей стороны напомнил о недопустимости выдачи разрешений на строительство в зонах подтопления. Соответствующие изменения, как сообщил Андрей Хлопянов, до конца текущего года будут внесены в генеральные планы развития муниципалитетов края.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года на Ставрополье произошел сильнейший паводок, который полностью затопил более двух тысяч жилых домов. От стихии пострадали свыше восьми тысяч человек, проживавшие в 29 населенных пунктах.