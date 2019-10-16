Ашхабад, , 16:05 — REGNUM В Марыйской области Туркмении сотрудников государственных учреждений обязали два-три раза в месяц сдавать деньги «на сбор хлопка». Такое распоряжение действует неофициально, пишет «Азатлык».

По словам бюджетников, каждый работник в месяц отдает от 80 до 400 манатов (около 1,5 тысячи рублей) на эти цели.

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Школы и детские сады в месяц собирают по 8 тысяч манатов (147 тысяч рублей), районные больницы — по 14 тысяч манатов (около 258 тысяч рублей), городские и областные больницы, а также энергетики, газовые и водные управления — по 20 тысяч манатов (368 тысяч рублей).

Затем эти деньги руководство госучреждений передают в администрацию Марыйской области.

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