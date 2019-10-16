Мурманск, , 16:04 — REGNUM Мусоросортировочный комплекс в составе экотехнопарка сельского поселения Междуречье (Мурманская область) обработал с начала года 553 тонны вторичных материальных ресурсов, сообщает 16 октября пресс-служба компании «Управление отходами».

На производственных площадках комплекса из общей массы поступающих отходов извлекается шесть видов вторсырья. Наибольший объём реализации продуктов переработки приходится на жестяные банки (180 тонн) и бутылки ПЭТ (181 тонна). Все полезные фракции, пригодные для использования переработчиками вторсырья, направляются за пределы региона.

Вместе с тем, в компании отмечают нехватку мощностей, способных переработать всё выделяемое из твердых коммунальных отходов. Сегодня эту проблему обсуждают на уровне правительства Мурманской области.

Напомним, мусоросортировочный комплекс введен в эксплуатацию с началом деятельности регионального оператора с 1 января 2019 года и в рамках заключенного концессионного соглашения между правительством Мурманской области и АО «Управление отходами».

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