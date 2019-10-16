Киев, , 16:02 — REGNUM Представители США выразили серьезную обеспокоенность и разочарование планами Киева по давлению на «зеленую энергетику».

Инициативы команды президента по наступлению на зеленую энергетику являются плохим сигналом для инвесторов, подрывающим доверие к стране, заявил в статье для издания Atlantic Council глава Американской торговой палаты на Украине Энди Гундер. Выдержки из этого материала сегодня, 16 октября, публикуют центральные украинские СМИ.

По словам представителя США, команда президента Зеленского продвигает «ретроспективные решения» в зеленой энергетики, к разочарованию инвесторов. Гундер в этом контексте напоминает, что за последнее время более 1 млрд долларов прямых инвестиций было вложено в украинскую солнечную и ветряную энергетику.

ИА REGNUM напоминает, что суть конфликта в том, что на Украине сейчас самые высокие в Европе «зеленые тарифы», которые государство выплачивает производителям. Более того, действующим законодательством гарантировано сохранение нынешних расценок стабильными до 2030 года. При этом комитет Верховной рады по энергетике и ЖКУ под председательством одного из ключевых соратников президента Зеленского Андрея Геруса предложил снизить «зеленые тарифы». В похожем ключе в ходе своего пресс-марафона 10 октября выразился и сам глава Украины:

«Очень сложная ситуация… Таких «зеленых» тарифов, как на Украине, действительно нет нигде в Европе, у нас они наивысшие. Но сложность заключается в том, что вопрос изменения тарифа поднят после того, как со многими компаниями уже подписаны контракты», — заявил Зеленский.

Вместе с тем, президент Украины выразил мнение, что проблема будет решена благодаря общению с компаниями, которые уже имеют контракт.

«Нужно (в итоге переговоров) найти нормальные рыночные тарифы», — сказал президент.

В мае этого года на Украине было опубликовано журналистское расследование, в котором утверждалось, что 65% средств, выплаченных украинским государством за альтернативную энергию в 2018 году, пошли 10 бизнес-группам. В тройке прошлогодних лидеров — электростанции китайской госкорпорации CNBM, холдинг ДТЭК Рината Ахметова, а также компания шведско-украинского бизнесмена Карла Стурена. По данным министерства энергетики, в прошлом году альтернативные электростанции получили суммарно около 16,8 млрд грн. Сколько из этой суммы приходится на американских инвесторов — в открытом доступе такой информации нет.