Новочеркасск, Ростовская область, , 16:15 — REGNUM В Ростовской области активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку закупки квартиры для многодетной семьи из Новочеркасска. Эксперты считают, что закупочная стоимость жилья превышала рыночную почти в 2,5 раза.

Муниципалитет приобрёл для семьи квартиру на пятом этаже многоквартирного дома, где отсутствует лифт. Кроме того, в этом районе нет детской больницы.

«У нас трое маленьких детей, нам по несколько раз в день придётся подниматься и спускаться по лестницам. Сам дом — 1978 года постройки и находится не в лучшем виде, на окраине города, от дома до остановки — расстояние 500 метров», — рассказала семья Каримовых.

«Фронтовики» направили обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку покупки «льготного» жилья.