Киев, , 15:43 — REGNUM По состоянию на 16 октября 21 область Украины и город Киев начали подключение систем отопления объектов социальной сферы.

Об этом говорится в оперативной информации украинского министерства развития общин и территорий, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство также отмечает, что в 10 областях страны начато подключение систем отопления жилого фонда.

Министерство конкретизирует, что в Киеве к отоплению подключено 93,2% объектов социальной сферы, подключение жилого фонда еще не начато. По состоянию на 16 октября начато подключение к отоплению жилых домов в Харьковской (2,8%), Донецкой (1,0%) и Винницкой (5,0%) областях, и лишь в Волынской области — единственной на Украине — подача тепла в жилой фонд приостановлена. В ряде регионов доля подключенных к отоплению жилых домов за последние дни не изменилась.

ИА REGNUM уже сообщал, что в последние дни на Украине стоит беспрецедентно теплая погода — днем воздух прогревается до температуры +23 — +25 °С. Более того, согласно прогнозу, такой температурный режим будет держаться на большинстве территорий страны как минимум до конца текущей недели.

Эксперты и журналисты продолжают выступать с критическими заявлениями относительно старта отопительного сезона при таких погодных условиях.

«Я счастлив жить в такой богатой стране, где можем себе позволить отапливать российским газом атмосферу во время бабьего лета», — заявил, в частности, журналист и общественный деятель Дмитрий Симанский.

Ранее критически оценил столь ранее включение отопления и глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев, который намекнул украинцам, что это получается «банкет за их счет».