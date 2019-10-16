Москва, , 15:30 — REGNUM «Лукойл» поменял свою дивидендную политику, сейчас компания будет платить акционерам не долю от чистой прибыли, а весь скорректированный свободный денежный поток. Об этом 16 октября сообщается на сайте компании.

Так, скорректированный свободный денежный поток рассчитывается по данным консолидированной финансовой отчетности компании.

Он определяется как чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, за вычетом капитальных затрат, уплаченных процентов, погашения арендных обязательств и расходов на приобретение акций.

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По словам главы «Лукойла» Вагита Алекперова, новые принципы дивидендной политики являются важным результатом работы по непрерывному улучшению практик корпоративного управления и совершенствованию финансовой политики компании.

«Они будут способствовать наиболее эффективной реализации долгосрочной стратегии компании», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание Forbes опубликовало рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний. В первой строчке этого списка традиционно оказалась компания «Лукойл». Она занимает лидирующие позиции в этом рейтинге уже седьмой раз подряд. По данным журнала, доход нефтяной компании в 2018 году составил 8,36 трлн рублей.

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