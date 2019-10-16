Москва, , 15:29 — REGNUM Законопроект о регулировании в РФ отрасли виноградарства и виноделия внесла в Госдуму группа депутатов всех фракций Госдумы во главе с лидером фракции «Единая Россия» Сергеем Неверовым, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

В частности, инициатива устанавливает условия и порядок осуществления господдержки в области виноделия, а также прописывает основные понятия отрасли и формы ее контроля. Так, отмечают авторы инициативы, сегодня в РФ нет систематизированной нормативно-правовой базы, которая регулировала бы отрасль, а существующие в разных законах нормы противоречат друг другу и, в основном, связаны с оборотом более крепкого алкоголя.

Для развития отечественного виноградарства и виноделия авторы инициативы предлагают прописать в законе необходимую терминологию, классификацию продукции в зависимости от способов ее производства и состава. В частности, депутаты предлагают законодательно установить такие понятия, как «вино», «крепленое вино», «игристое вино», «виноградосодержащий напиток», «виноградные насаждения», «виноградник», «виноградо-винодельческая зона» и «винодельческое предприятие». На бутылках с такой продукцией обязательно должна быть наклеена этикетка, которая уточняет вид продукции. При этом на напитках, не подходящих под классификацию и содержащих менее 22% алкоголя, должно быть указано, что продукция не является вином.

Законопроект также прописывает технологические нормы и правила производства винодельческой продукции, а также уточняет разрешенные и запрещенные технологические приемы производства разных видов вина. Депутаты также намерены установить единые требований для отечественной и иностранной винодельческой продукции, чтобы не ухудшать положение отечественных виноградарей.

Для оценки продукции депутаты предлагают создать Центральную дегустационную комиссию на территории соответствующей виноградовинодельческой зоны. Порядок создания таких комиссий будут устанавливать представители власти на местах.

Авторы законопроекта также особо отмечают, что его нормы не коснутся деятельности граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, которое не связанных с реализацией произведенной продукции виноградарства, а также деятельность граждан, ведущих садоводство и огородничество.

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