Москва, , 15:27 — REGNUM Решения по ключевой ставке находятся в компетенции Банка России, поэтому уровень инфляции в 2020 году будет зависеть от политики этого регулятора. Об этом 16 октября журналистам заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Во многом будет зависеть от политики Центрального банка, насколько будут приниматься решение по цене денег, а это компетенция Банка России», — заявил Силуанов.

Отметим, что, согласно прогнозам Минэкономразвития, инфляция в 2020 году составит 3%.

По данным Росстата, годовая инфляция в России снизилась к 7 октября до 3,87%, что ниже оценок Банка России. При этом наблюдается замедление роста цен на все основные группы товаров и услуг.