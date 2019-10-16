Киев, , 15:26 — REGNUM По итогам сентября самой популярной моделью украинского авторынка стал кроссовер KIA Sportage. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За сентябрь 2019 года было продано 549 единиц KIA Sportage, что на 86,1% больше, чем год назад. Вторую строчку занимает французская модель Renault Logan, чьи продажи в сентябре 2019 года на Украине выросли в два раза, до 348 экземпляров. Третье место принадлежит Renault Duster — 327 проданных автомобилей (+39,1%).

Четвертое и пятое место занимают японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, продажи которого выросли в 3,2 раза (319 ед.), и Renault Sandero — увеличение продаж в 6 раз, до 274 экземпляров.

Напомним, За период с января по сентябрь 2019 года продажи на Украине выросли на 11,8%, до 63 400 единиц. Стоит отметить, что рост продаж на украинском авторынке наблюдается уже восьмой месяц подряд.

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