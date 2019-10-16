Севастополь, , 15:21 — REGNUM В Севастополе задержали бывшего главу департамента городского хозяйства Михаила Тарасова. Об этом 16 октября сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Проведены следственные действия, бывший чиновник задержан в рамках уголовного дела», — отметили представители правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Тарасов возглавлял департамент с сентября 2017 до сентября 2019 года. Накануне его отставки сотрудники мемориального комплекса «Исторический бульвар» сообщили о том, что во время ремонтных работ наружного освещения, которые проводились на одной из городских улиц без соответствующих документов, были повреждены фундамент и подпорная стена мемориального комплекса Исторический бульвар. В ответ на это Михаил Тарасов заявил, что не увидел разрушения старинной стены.

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