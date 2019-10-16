Чебоксары, 16 октября 2019, 15:11 — REGNUM Стоимость строительства третьего транспортного полукольца в Чебоксарах, которая предварительно оценивалась в 10,5 млрд рублей, может составить 17 млрд рублей. Об этом глава Чувашии Михаил Игнатьев заявил на встрече с «ведущими СМИ» республики, стенограмма которой опубликована на официальном портале органов власти.
При обсуждении дорожных проектов, Михаил Игнатьев особое внимание уделил строительству третьего транспортного полукольца, на проектирование которого выделено 148 млн рублей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 декабря 2019 года должна быть завершена разработка проектно-сметной документации для строительства третьего транспортного полукольца в Чебоксарах. В июле в мэрии заявляли о начале подготовки проекта планировки и межевания территории.
Читайте также: В Чебоксарах готовят проект межевания территории транспортного полукольца
Дорога напрямую свяжет три района — северо-западный, юго-западный и новоюжный районы. Строительство планируется разделить на три этапа: от улицы Б. Хмельницкого до улицы Энтузиастов, от Вурнарского шоссе до улицы Б. Хмельницкого, от улицы Энтузиастов до улицы Университетская.
Ранее отмечалось, расчётная скорость движения транспорта составит 100 км/ч, протяжённость дороги — 7,2 км. Общая стоимость строительства предварительно оценивалась в 10,5 млрд рублей.
Читайте ранее в этом сюжете: В Чебоксарах готовят проект межевания территории транспортного полукольца