Чебоксары, , 15:11 — REGNUM Стоимость строительства третьего транспортного полукольца в Чебоксарах, которая предварительно оценивалась в 10,5 млрд рублей, может составить 17 млрд рублей. Об этом глава Чувашии Михаил Игнатьев заявил на встрече с «ведущими СМИ» республики, стенограмма которой опубликована на официальном портале органов власти.

При обсуждении дорожных проектов, Михаил Игнатьев особое внимание уделил строительству третьего транспортного полукольца, на проектирование которого выделено 148 млн рублей.

«Проектирование дороги ведется. Предварительная расчетная стоимость — 17 млрд рублей. Предварительно эта трасса одобрена Минэкономразвития РФ. В Минтранспорта в связи с тем, что ПСД нет, на словах сказали, что поддерживают, но документа нет, поэтому без документа там разговаривать сложно. Получив эти средства, в перспективе третье транспортное полукольцо будет введено в эксплуатацию.

Пробки максимально будут сняты. Конечно, по стоимости очень дорого, потому что очень много коммуникаций. Это касается частных земель, ряд у них вопросов. Но дорога нужна, чтобы разгрузить Чебоксары, поэтому огромные средства выделены — в перспективе все это надо будет делать», — сказал Михаил Игнатьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 декабря 2019 года должна быть завершена разработка проектно-сметной документации для строительства третьего транспортного полукольца в Чебоксарах. В июле в мэрии заявляли о начале подготовки проекта планировки и межевания территории.

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Дорога напрямую свяжет три района — северо-западный, юго-западный и новоюжный районы. Строительство планируется разделить на три этапа: от улицы Б. Хмельницкого до улицы Энтузиастов, от Вурнарского шоссе до улицы Б. Хмельницкого, от улицы Энтузиастов до улицы Университетская.

Ранее отмечалось, расчётная скорость движения транспорта составит 100 км/ч, протяжённость дороги — 7,2 км. Общая стоимость строительства предварительно оценивалась в 10,5 млрд рублей.

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