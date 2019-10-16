Москва, , 15:09 — REGNUM Отчеты об исполнении бюджетов за 2018 год трех государственных внебюджетных фондов — Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования, а также Федерального фонда обязательного медицинского страхования — утверждены. Президент России Владимир Путин подписал соответствующие законы, они опубликованы 16 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

ПФР в минувшем году выполнил все публичные нормативные обязательства, на это пришлось 96,5% общего объема расходов бюджета фонда — 8,1 трлн рублей. Так, 40,2 млн человек получили страховые пенсии, на это ушло 6,7 трлн рублей.

ФОМС завершил год с доходом бюджета в размере 1,895 трлн рублей — 100,4% от утвержденной суммы. Бюджет Фонда социального страхования исполнен по доходам на 103,7%, или 735,2 млрд рублей, по расходам — на 95,3%, или 702,2 млрд рублей.