Ялта, Крым, , 15:10 — REGNUM Крымское госпредприятие «Массандра» остаётся лидером по сбору винограда на полуострове. Об этом 16 октября журналистам сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«У нас по прежнему лидером по сбору винограда остаётся предприятие ГУП ПАО «Массандра». Сельхозтоваропроизводители завода собрали и отправили на переработку почти 15 тысяч тонн винограда», — уточнил Рюмшин.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшней день, по данным министерства сельского хозяйства республики, в целом на полуострове убрали 83% виноградников, собрав более 53 тысяч тонн винограда.

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