Уфа, , 15:06 — REGNUM В Уфе завершаются работы по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, которые были включены в программу «Башкирские дворики» на 2019 год. Об этом 16 октября сообщает пресс-службы городской администрации.

По словам заместителя начальника отдела координации предприятий жилищного хозяйства Управления по обеспечению жизнедеятельности города администрации Уфы Венеры Заикиной, в текущем году были заасфальтированы дороги в 86 дворах. В настоящий момент эти работы ведутся в трех дворах из резервного перечня.

Кроме этого, по ее словам, на придомовых территориях были установлены 511 камер видеонаблюдения. Три спортивные площадки сданы в эксплуатацию.

Отмечается, что в рамках благоустройства территорий планируется создать более 4 800 парковок для временной стоянки транспортных средств.