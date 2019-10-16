Джакарта, , 14:59 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла призвал всех участников международной торговли не растворяться в конкурентной борьбе США и Китая на открытии выставки Trade Expo Indonesia в Тангеранге 16 октября, сообщает Kompas.

«Теперь мы знаем, что между Китаем и США идет торговая война. Мы здесь, чтобы вести торговлю ради мира и процветания», — заявил Юсуф Калла, пояснив, что без мира международная торговля не может нормально функционировать.

По его словам, основной «целью торговли является обеспечение процветания для всех», включая продавцов и покупателей.

Известно, что в мероприятии приняли участие ряд министров из Южной Кореи и Филиппин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди назвала три важные для АСЕАН причины, по которым страны рассматривают Индо-Тихоокеанский регион.