Сургутский район, Югра, , 14:53 — REGNUM В Югре контрольно-счетная палата Сургутского района подтвердила неэффективное расходование средств при ремонте дорог в посёлке Белый Яр. Выяснилось, что почти 5 млн бюджетных рублей власти данного населённого пункта потратили впустую, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Напомним, во время реконструкции дорог в городском поселении Белый Яр Сургутского района демонтировали тротуары на трёх улицах, отремонтированные менее двух лет назад.

В администрации Белого Яра пояснили, что во время проведения работ в 2017 году по предписанию ГИБДД они не знали о предстоящей реконструкции.

Эксперты Общероссийского народного фронта в ХМАО направили в прокуратуру региона и счетную палату Сургутского района обращения с просьбой проверить эффективность расходования бюджетных средств при реализации проектов благоустройства в Белом Яру.

Власти Сургутского района заявили, что за случаи дублирования трат отвечать будут главы муниципальных образований. Контрольно-счетная палата района установила нарушения в сфере закупок. А именно «в нарушение ст. 306.4 Бюджетного кодекса РФ, в 2017 году администрацией городского поселения Белый Яр допущено нецелевое использование бюджетных средств… в сумме 769 760 рублей в связи с оплатой фактически невыполненных работ по ремонту тротуаров по улицам Лесная, Горького, 1-й микрорайон. Также в нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ в связи с дублированием объектов благоустройства по муниципальной программе «Совершенствование ЖКХ в Сургутском районе» и реконструкции автомобильных дорог в рамках муниципальной программы «Организация дорожной деятельности» выявлено отсутствие контроля и четкого организационного взаимодействия между отраслевыми органами администрации района и поселения Белый Яр, в результате чего допущено неэффективное использование бюджетных средств в сумме 3 991 896 рублей».

То есть без малого 5 млн рублей из государственной казны были истрачены бесцельно. Информация по итогам контрольного мероприятия направлена главе Сургутского района, в местную думу и прокуратуру, сообщают в отделении Общероссийского фронта в Югре.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре продублировали траты, демонтировав отремонтированные дороги