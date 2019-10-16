Тулун, Иркутская область, , 14:51 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин, который поводит 16 октября совещание по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке и в Иркутской области, поправил вице-премьера российского правительства Виталия Мутко, докладывавшего об исполнении поручений по оказанию помощи пострадавшим жителям Тулуна (Иркутская область). Когда чиновник указал, чем собирается помочь Сбербанк, глава государства дополнил: «Речь идёт не только о Сбербанке, но и других компаниях, нужно участь все инициативы».

На что Мутко пояснил, что Газпром намерен осуществить строительство многофункционального комплекса, Роснефть — современнейшую школу, РЖД приняло решение о строительстве двух жилых домов и будут участвовать в строительстве школы. Транснефть будет строить 10 ФАПов, Русал пообещала построить два стадиона.

Напомним, 16 октября, президент РФ на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке и в Иркутской области обсуждают ситуацию с выплатами пострадавшим, строительством и капремонтом жилья, состоянием социальных объектов и транспортной инфраструктуры, подготовкой к отопительному сезону.

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