Сеул, , 14:54 — REGNUM Предполагается, что с ноября 2019 года в Южной Корее повысят таксы и сборы на международные отправления. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, топливные сборы на международные авиарейсы в среднем увеличатся до 49 200 вон (~$41,41) в зависимости от расстояния между городами.

Известно, что топливный сбор авиакомпании Korean Air будет варьироваться от 6000 вон (~$5,05) до 50 400 вон (~$42,42), в зависимости от того, какое расстояние самолет преодолеет из пункта А в пункт Б (от 804,6 км до 16 тыс. км).

Топливный сбор компании Asiana Airlines будет варьироваться от 7200 вон (~$6,06) до 41 600 вон (~$35,01) в диапазоне от 804 км до 8 тыс. км.

Кроме того, топливные сборы на внутренние рейсы также будут увеличены до 5500 вон (~$4,63).