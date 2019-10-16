Нижний Новгород, , 14:47 — REGNUM В районе Бурнаковской низины на Волге в течение месяца продолжаются работы по сбору разлившихся нефтепродуктов. Однако распространение пятен дальше по Волге ограничено боновыми ограждениями, протяженность которых составляет около 100 метров, сообщили ИА REGNUM в мэрии Нижнего Новгорода.

По словам замглавы ООО «Верхневолжского отряда аварийно-спасательных и экологических операций» Дмитрия Котомкина, после сбора нефтепродукты складываются в емкости и отправляются на утилизацию. Также расстелен материал для абсорбции нефти, который можно отжимать до пяти раз.

Уточняется, что до настоящего момента собрано около 600 литров нефтепродуктов с поверхности реки. Работы продолжаются. К концу декабря текущего года оценку границы загрязненных участков и мероприятия по их рекультивации планируется завершить.

Как сообщало ИА REGNUM, нефтяные пятна на Волге, на которые с 2013 года жалуются нижегородцы, являются следствием накопления нефтепродуктов в Бурнаковской низине. После оценки учёными, низину, где с 1882 года велась хозяйственная деятельность, могут включить в список объектов накопленного экологического вреда, дополнив перечень дзержинских свалок, и поставить в планы по рекультивации в рамках нацпроекта «Экология». Весной 2018 года, в преддверии матчей ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде занимались очисткой акватории от пятен, которые поднимаются на поверхность Волги. К сбору были привлечены профессиональные аварийно-спасательные формирования, с акватории убрали свыше 4,5 тонн нефтепродуктов.