Воронеж, , 14:44 — REGNUM Более тысячи товаров — преимущественно одежда и обувь — помеченные товарными знаками известных мировых производителей изъяли сотрудники Воронежской таможни в магазине в одном из крупных торговых центров Воронежа. Об этом 16 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства. Товары с признаками подделки были выявлены в ходе рейда.

«Более 1000 единиц товаров оказались маркированы изображениями, сходными до степени смешения с общеизвестными товарными знаками: GUCCI, Chanel, Reebok, Adidas, Nike, Puma, Louis Vuitton, Apple, Lacoste», — сообщил главный государственный таможенный инспектор отдела товарной номенклатуры, происхождения товаров и торговых ограничений Воронежской таможни Сергей Ившуков.

В числе товаров — спортивная обувь и одежда, платья, мужские рубашки, носки, головные уборы, защитные чехлы для мобильных телефонов. Весь товар изъят из обращения, в настоящее время проводятся его экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре сотрудники Воронежской таможни изъяли несколько сотен самокатов, маркированных торговым знаком известного производителя — на деле товар оказался контрафактным.