Воронеж, 16 октября 2019, 14:44 — REGNUM Более тысячи товаров — преимущественно одежда и обувь — помеченные товарными знаками известных мировых производителей изъяли сотрудники Воронежской таможни в магазине в одном из крупных торговых центров Воронежа. Об этом 16 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства. Товары с признаками подделки были выявлены в ходе рейда.
В числе товаров — спортивная обувь и одежда, платья, мужские рубашки, носки, головные уборы, защитные чехлы для мобильных телефонов. Весь товар изъят из обращения, в настоящее время проводятся его экспертизы.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре сотрудники Воронежской таможни изъяли несколько сотен самокатов, маркированных торговым знаком известного производителя — на деле товар оказался контрафактным.