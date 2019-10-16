Москва, , 14:42 — REGNUM С начала этого года Газпром поставил в Венгрию 8,9 млрд кубометров газа — на 17% больше, чем за весь 2018 год, сообщает 16 октября пресс-служба компании.

Вопросы сотрудничества в энергетической сфере сегодня обсудили глава Газпрома Алексей Миллер и министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Встреча прошла в Москве. Отмечается, что одной из тем переговоров стало развитие газотранспортной системы Венгрии.

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Напомним, в 2017 году стороны подписали дорожную карту. Она предусматривает выполнение мероприятий, направленных на развитие ГТС Венгрии.

Существенное увеличение объёмов экспорта газа в Венгрию наблюдается второй год подряд. Так, в 2018 году российский холдинг поставил в восточно-европейскую страну 7,6 млрд кубометров газа, что на 9,3% больше, чем в 2017 году.

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