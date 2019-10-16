Киев, , 14:43 — REGNUM Продажи новых легковых автомобилей на украинском авторынке в сентябре 2019 года выросли на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В общей сложности за месяц на Украине было продано 7300 экземпляров авто. За три квартала 2019 года продажи там выросли на 11,8%, до 63 400 единиц.

Среди автомобильных марок украинского авторынка в сентябре лидирует Renault. За первый осенний месяц 2019 года на Украине было продано 1 272 автомобиля французской марки, что в 2,1 раза больше, чем год назад.

Вторую строчку заняла японская марка Toyota, реализация которой в сентябре на Украине составила 1 052 экземпляра (+40,8%). Тройку лидеров замыкает южнокорейская KIA (623 ед.; +48,7%).

Четвертое и пятое места соответственно заняли Hyundai (480 ед.; +31,1%) и Skoda (380 ед.; +47,3%).

Напомним, по данным ассоциации «Укравтопром», за год доля автомобилей с пробегом на первичном авторынке Украины увеличилась до 76%.

Читайте также: Продажи на авторынке в Европе в сентябре выросли на 14,4% — АСЕА