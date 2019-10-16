Самара, , 14:40 — REGNUM Земельный участок под строительство школы на Пятой просеке в Самаре безвозмездно передадут из федеральной в муниципальную собственность. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По словам чиновников, соответствующее распоряжение было подписано 15 октября текущего года.

В настоящий момент на этом месте на Пятой просеке, 31 расположен спортивно-оздоровительный лагерь «Экономист».

Кроме этого участка под строительство школы задействуют территорию туристической базы «Мечта», которая находится в муниципальной собственности.

Отмечается, что сейчас идет предпроектная работа и проводится обследование данной территории. В скором времени планируется организовать торги на проектирование. Начало строительных работ объекта запланировано на второе полугодие 2020 года.

Напомним, что в Самаре остро стоит вопрос с нехваткой школ. В некоторых образовательных учреждениях дети учатся в две смены.