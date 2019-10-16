Севастополь, , 14:40 — REGNUM В переходе крупных винодельческих предприятий из государственной собственности в частные руки нет ничего страшного, это общемировая практика, которая позволит значительно ускорить темпы развития отрасли виноградарства и виноделия. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал севастопольский винодел Алексей Акчурин.

«Государство не самый эффективный собственник. В России уже давно нет больших государственных винодельческих предприятий, да и в мире. То, что в Крыму ещё такие остались, это плохо. Это очень сдерживает развитие сферы. Есть много вопросов, в том числе бюрократических, которые не позволяют этим предприятиям нормально работать и развиваться», — уверен специалист.

По его словам, один лишь федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» существенно усложняет жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов сообщил журналистам, что винодельческое предприятие «Массандра» продадут частным лицам. В 2017 году завод шампанских вин «Новый Свет» продали за полтора миллиарда рублей дочерней компании банка «Россия» — ООО «Южный проект».

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