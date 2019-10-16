Хасавюртовский район, Дагестан, , 14:49 — REGNUM Незаконный оборот этилового спирта и виноматериалов пресекли в Хасавюртовском районе Дагестана. Суммарный объем контрафакта составил порядка 77 тонн, сообщили ИА REGNUM 16 октября в пресс-службе межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СКФО.

Нелегальная продукция хранилась в помещениях одной из организаций в селе Новогагатли. В настоящее время вся продукция — 14 тонн спирта и 63 тонны виноматериалов — изъята и передана на досудебное хранение.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Махачкале было арестовано 139 тонн нелегального коньяка. Контрафакт в момент обнаружения был подготовлен к розливу.