Киев, 16 октября 2019, 14:18 — REGNUM «Киев закупает контрабандный уголь, а шахтеры из Украины и отдельных регионов Донбасса вынуждены уезжать на заработки в Польшу и РФ». Об этом 16 октября с парламентской трибуны заявил внефракционный депутат Верховной рады Сергей Шахов.
Он сообщил, что Украина может отказаться от импорта угля, активизировав добычу в Донбассе и в Волынской области.
Он также призвал правительство Украины вернуть шахтерам пятимесячные долги по зарплатам. «Дети голодают, мамки стоят в магазинах, записываются в ломбардные книги, берут продукты. На дворе XXI столетие… Нужно немедленно заплатить долги шахтерам — 1 млрд», — подытожил Шахов.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября кабинет министров Украины провел заседание, на котором принял решение о выделении 1 миллиард гривен (40,3 млрд долл) на выплату зарплат шахтерам. Одобренные изменения в проект бюджета переданы на рассмотрение Верховной рады с просьбой как можно скорее их поддержать.По данным правительства, на 11 октября 2019 года задолженность по заработной плате на государственных угледобывающих предприятиях составляет 1,2 млрд гривен.