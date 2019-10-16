Киев, , 14:18 — REGNUM «Киев закупает контрабандный уголь, а шахтеры из Украины и отдельных регионов Донбасса вынуждены уезжать на заработки в Польшу и РФ». Об этом 16 октября с парламентской трибуны заявил внефракционный депутат Верховной рады Сергей Шахов.

«Уголь закупается в Африке. Откуда завозится контрабандой? Завозится из Российской Федерации… Обратите внимание на блокаду (отдельных регионов Донбасса — ред.). 70 тыс шахтеров сидят на той территории, кто-то поехал в Польшу учить польский, кто-то в Питер, Москву, Ростов учить русский, кинув своих детей на произвол», — сказал Шахов.

Он сообщил, что Украина может отказаться от импорта угля, активизировав добычу в Донбассе и в Волынской области.

«Это может объединить и запад, и восток. Почему сегодня угольная отрасль вообще разрушается… Министр Насилик (экс-министр угольной промышленности Игорь Насалик — ред.) ничего не сделал, только поставил на закрытие восемь шахт. Мы требуем немедленно провести аудит шахт, министерства энергетики предшественников и сегодняшнего министерства экологии и энергетической отрасли», — сказал Шахов.

Он также призвал правительство Украины вернуть шахтерам пятимесячные долги по зарплатам. «Дети голодают, мамки стоят в магазинах, записываются в ломбардные книги, берут продукты. На дворе XXI столетие… Нужно немедленно заплатить долги шахтерам — 1 млрд», — подытожил Шахов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября кабинет министров Украины провел заседание, на котором принял решение о выделении 1 миллиард гривен (40,3 млрд долл) на выплату зарплат шахтерам. Одобренные изменения в проект бюджета переданы на рассмотрение Верховной рады с просьбой как можно скорее их поддержать.По данным правительства, на 11 октября 2019 года задолженность по заработной плате на государственных угледобывающих предприятиях составляет 1,2 млрд гривен.