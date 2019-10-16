Киев, , 14:17 — REGNUM Регулируемая цена газа для населения Украины в октябре (4.272,76 грн за тыс. кубометров) оказалась существенно ниже, чем на условиях ранее озвученного «Нафтогазом Украины» предложения «Газовый запас» (4.874,42 грн за тыс. кубометров).

В «Нафтогазе» сегодня, 16 октября, выступили с разъяснениями, как быть в таком случае, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отметили в энергетической госкомпании, в октябре потребителям будет предложено оплатить газ по более низкой, регулируемой цене. При этом приобретенный гражданами газовый запас будет сохранен на зимние месяцы, когда ожидается увеличение регулируемой цены.

Если же потребитель по каким-либо причинам не использует за зимний сезон весь предоплаченный объем, «Нафтогаз Украины» обещает, что остаток средств будет возвращен такому потребителю на его счет в полном объеме.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре «Нафтогаз Украины» с большим пафосом запустил новый продукт «Газовый запас», в рамках которого бытовым потребителям предлагалось заранее «выкупить» газ по сравнительно низкой «летней цене» и использовать его в течение отопительного сезона. В компании заявили, что предложенной услугой в итоге воспользовались более 50 тысяч семей.

До этого в «Нафтогазе» сообщили, что с 1 января 2020 года на Украине стоимость газа резко увеличится — «цена будет рыночной, она определяется как среднее арифметическое по цене для промышленности».

Также стоит отметить, что ранее Антимонопольный комитет Украины выступил с заявлением, что «Нафтогаз Украины"не предоставляет потребителям полной и точной информации об акции «Газовый запас», в рамках которой предлагает закупить газ на весь отопительный сезон по «летней» цене. Ведомство отмечало, что по акции газ предлагается дороже на 226 грн за тысячу кубометров, чем действующая цена на момент расследования дела по стороны АМКУ.