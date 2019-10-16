Уфа, , 14:27 — REGNUM Первая баржа с зерном грузоподъемностью в три тысячи тонн ушла с причала ООО «Илишевский элеватор» на реке Белой в Башкирии. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Отмечается, что в течении 2019 года велись работы по углублению дна участка реки Белая протяженностью 20 км от деревни Азякуль до деревни Груздевк. В результате к причалу теперь смогут подходить суда, водоизмещением от двух тысяч тонн.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, в мае 2019 года была рассмотрена возможность наладить поставки башкирского зерна в Иран, Турцию, страны Прибалтики.

Отмечается, что доставка зерна на экспорт будет осуществляться водным транспортом. Для этих целей на Илишевском элеваторе имеется причал и погрузочные мощности.

По сообщению пресс-службы ведомства, инвестор модернизирует элеватор и увеличит зерноперерабатывающие мощности. Сообщается, что зарубежные партнёры готовы к сотрудничеству.

По словам и. о. вице-премьера — министра сельского хозяйства Башкирии Ильшата Фазрахманова, сельхозпроизводители республики тоже заинтересованы в данном проекте.