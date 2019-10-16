Тбилиси, , 14:10 — REGNUM «Консорциума развития Анаклии» приветствует решение правительства Грузии не расторгать договор и предлагает правительству сесть за стол переговоров и решить все необходимые для осуществления проекта вопросы. Об этом 16 октября заявил журналистам гендиректор Консорциума Леван Ахвледиани, передает «Интерпрессньюс».

Вместе с тем, по мнению Ахвледиани, необходимо предпринять конкретные шаги по поиску инвесторов.

Леван Ахвледиани «В направлении инвесторов нужно предпринять шаги, в частности, направить письмо, провести встречу. Также думаю, незамедлительно необходимо провести встречу с международными финансовыми институтами, и все те вопросы, которые существовали и прежде, решить совместными усилиями за столом переговоров»

Как уже сообщало ИА REGNUM, 15 октября истек срок выполнения «Консорциумом развития Анаклия» промежуточных обязательств. 16 октября министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии распространило заявление, согласно которому правительство не расторгает договор и дает Консорциуму возможность использовать все имеющиеся у него ресурсы и до 2019 конца года изыскать как собственный капитал, так и кредиты от международных организаций для реализации проекта строительство порта.

16 октября посол ЕС в Грузии Карл Харцель заявил о том, что строительство порта Анаклия является важнейшим инвестиционным проектом и указал на необходимость его реализации.

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