Берлин, , 14:10 — REGNUM В сентябре 2019 года продажи новых легковых автомобилей в Европе увеличились на 14,4%, до 1 млн 285 тыс. 494 единиц. Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).

В АСЕА связывают увеличение продаж на европейском авторынке с низкой базой 2018 года, которая была вызвана вступлением в силу новых правил сертификации авто WLTP в ЕС.

За три квартала 2019 года продажи автомобилей в Европе упали на 1,6%, до 12 млн 115 тыс. 927 единиц.

Самое большое количество автомобилей за сентябрь 2019 года в Европе реализовал немецкий концерн Volkswagen — 118 255 автомобилей, что на 58,2% выше уровня продаж прошлого года. На втором месте также оказался немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz, чьи продажи составили 88 329 экземпляров. Это на 13,2% больше, чем год назад. Третье место у французской компании Renault (85 538 экз.; +30,3%).

Замыкают пятерку лидеров американский Ford (84 424 ед., +8,5%) и Opel/Vauxhall (81 861 ед., +1%).

Напомним, по итогам августа 2019 года, по данным АСЕА, реализация авто в Европе упала на 8,6%, до 1,07 млн единиц.

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