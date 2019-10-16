Пекин, , 14:06 — REGNUM В Пекине открылся 1-й Всемирный форум по научно-техническому развитию. С поздравлением к его участникам обратился партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин, сообщает 16 октября Синьхуа.

В послании председателя КНР отмечена важность нового витка научно-технической революции и промышленной трансформации, который оказывает большое влияние на развитие человечества, а также на систему глобального управления.

«Содействие устойчивому развитию на счет научно-технических инноваций стало неизбежным для нас путем решения некоторых важных глобальных проблем, представляющих общий интерес», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Отметив, что Китай придерживается принципа открытости, лидер обратил внимание, что его страна добивается интеграции собственной модели развития с повесткой ООН.