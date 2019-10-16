Бангкок, , 14:03 — REGNUM С 17 по 19 октября в Бангкоке состоится седьмая межсессионная встреча министров промышленности Всестороннего регионального экономического партнёрства (ВРЭП). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Таиланда.

По их словам, с южнокорейской стороны на данной встрече будут присутствовать 10 человек, включая представителя министерства Ё Хан Гу.

По предварительным данным, в рамках встречи стороны обсудят ключевые вопросы, включая критерии определения страны происхождения и электронную коммерцию.

«Мы намерены принять активное участие в переговорах, а также содействовать решению всех вопросов, чтобы завершить все приготовления к концу года», — отметили в министерстве.

Всестороннее региональное экономическое партнёрство (ВРЭП) — это соглашение о «зоне свободной торговли плюс» («ЗСТ +»), охватывающее 10 государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины) и 6 государств, с которыми у АСЕАН уже подписаны соглашения о свободной торговле (Австралия, Индия, КНР, Новая Зеландия, Республика Корея и Япония).