п. Аршан, , 13:55 — REGNUM Правительство Иркутской области разместило на своём сайте новость о том, как, несмотря на все сложности, удалось решить вопрос с новым жильём для труженицы тыла из п. Аршан Тулунского района 91-летней Марии Терентьевой.

Жительница п. Аршан Тулунского района Мария Терентьева Правительство Иркутской области

Напомним, наводнение в Тулунском районе началось с вновь на 28 июня 2019 года. Река Ия вышла из берегов и затопила Тулун и близлежащие населённые пункты. Пострадали сотни домов. В доме Марии Спиридоновны было подтоплено подполье и частично подмыт фундамент.

Судя по официальному сообщению, вначале комиссия намеревалась дать заключение на проведение капитального ремонта, но затем было проведено повторное инструментальное обследование и дом был признан непригодным для проживания. В процессе оформления документов выяснилось, то, с чем столкнулись многие другие пострадавшие — жилище ветерана не находилось в собственности.

«Тем не менее, Марии Спиридоновне была оказана всесторонняя поддержка, и 14 октября ей выписано свидетельство на социальную выплату для приобретения жилого помещения площадью 42 кв. метра на сумму почти 1,9 млн рублей», — пояснили иркутские чиновники.

Напомним, в результате наводнения пострадавшими признаны более 45 тысяч жителей Приангарья. Многие из них до сих пор не могут получить жильё: выдача жилищных свидетельств состоялась, но большая их часть не подкреплена финансами.