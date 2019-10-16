Москва, , 13:50 — REGNUM Правительственный законопроект, направленный на изменение норм обязательного лицензирования авиаперевозок, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

Сегодня все авиаперевозки пассажиров и грузов, за исключением тех, которые осуществляются для собственных нужд компании или индивидуальных предпринимателей (ИП), подлежат обязательному лицензированию. Выдачей лицензии занимается Росавиация, однако при этом до получения лицензии перевозчик должен получить в той же Росавиации сертификат эксплуатанта.

Как отмечают в правительстве, такого сертификата в целом достаточно для совершения полета, так как он фактически подтверждает соответствие эксплуатанта лицензионным требованиям. Таким образом, законопроект устанавливает, что для осуществления полетов достаточно иметь соответствующий сертификат, а оформления лицензии необязательно.