Нижний Новгород, , 13:49 — REGNUM В 2019 году на землях лесного фонда Нижегородской области зарегистрировано 63 лесных пожара, что на 12 пожаров или на 16% меньше, чем в прошлом году. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

По данным областного департамента лесного хозяйства, основная часть пожаров или 46% возникли по вине человека, причиной 36% лесных пожаров стали грозы. Пожароопасный сезон на территории области закрыт 15 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, число лестных пожаров снизилось в том числе в связи с получением 300 единиц новой техники лесохозяйственными учреждениями региона в рамках национального проекта «Экология». Кроме того, с начала года оперативность тушения лесных пожаров составляет 97% при плановом показателе 74%. Обнаружение лесных пожаров с помощью видеонаблюдения увеличилось с 5% в 2016 году до 32% в 2019 году. В дальнейшем в лесах Нижегородской области видеомониторингом планируется охватить 100% территорий.