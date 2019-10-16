Ростов-на-Дону, , 13:47 — REGNUM В Ростове-на-Дону вопреки призывам губернатора Василия Голубева борьба предпринимателя с арендодателем завершилась не в пользу бизнеса.

«Занавес. Сегодня съехал Олег Кучков. В то время, пока грузчики грузили оборудование из заведения со стороны переулка Крепостного, со стороны улицы Большая Садовая люди до сих пор дергают дверь в надежде купить любимой выпечки. Особо грустно стало, когда вынесли упакованное пианино, каждую пятницу на нем играл пианист, заполняя заведение особой гармонией и аурой. Бизнес — ты такой рискованный, иногда даже убийственный», — написал в Facebook председатель комитета АПК РОО в «Опора России» Михаил Марышев.

Бизнес-омбудсмен Олег Дереза также прокомментировал появившуюся новость.

«Честно говоря, мне лично очень стыдно перед предпринимателем, я не смог помочь», — написал он на своей странице в соцсети.

ИА REGNUM ранее сообщало, что вопрос с арендой помещения в центре города возник в августе 2019 года. Руководство компании «Меридиан-Юг», занимающейся сдачей муниципального имущества, потребовало от предпринимателя освободить здание.

В начале сентября 2019 год донской губернатор призвал власти помочь бизнесу.

«Вот есть у нас сеть кафе «Пироги Кучкова». Все, наверное, знают. Кто кушал эти пироги, поднимите руки. И вы теперь с удовольствием наблюдаете, что у них проблема. С арендой помещения. Надо не раздербанить бизнес, не помножить его на ноль, а помочь ему. Тем более если он работал с точки зрения потребности людей», — сказал ранее глава региона.

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