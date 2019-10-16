Кострома, , 13:42 — REGNUM В Костроме спустили на воду судно для МЧС. Патрульный катер КС-850 предназначен для поисково-спасательных операций, обнаружения и перехвата нарушителей и не имеет отечественных аналогов, — сообщает ТРК «Русь»

Катер имеет классификацию ГИМС, способен развивать скорость до 65 км в час. Стальные водометные катера Костромской судомеханический завод выпускает 85 лет.

В данный завод строит легкую технику более 27 модификаций, длиной от 4 до 25 метров различного назначения: от десантно-штурмовых до представительского класса.

Отметим, что в интернете завод продает катера данной модели за 18,5 млн рублей. Покупателям обещают «непревзойденный уровень комфорта и отделки».