Москва, , 13:37 — REGNUM Минтранс обещает вместе с ФАС изучить ситуацию с повышением цен «Победы». Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября, об этом заявил замглавы Минтранса Александр Юрчик.

«Мы внимательно следим за тем, чтобы авиакомпании не злоупотребляли своим правом самостоятельно устанавливать цены на билеты… Мы услышали тоже сегодня информацию о том, что «Победа» собирается увеличить цены, мы внимательно изучим ситуацию совместно с коллегами из ФАС и сделаем выводы», — заверил Юрчик депутатов Госдумы.

Авиакомпания «Победа» приняла решение поднять стоимость билетов на рейсы, выполняемые из зарубежных аэропортов в Россию.