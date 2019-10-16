Москва, , 13:37 — REGNUM В рамках комплексного благоустройства и озеленения территории в парке Дружбы на севере Москвы установили три современных площадки для выгула собак.

В московском парке Дружбы обустроили площадки для выгула собак Дмитрий Смирнов

В расположенных рядом с популярным парком жилых массивах проживает около 23 тысяч человек — люди гуляют здесь с детьми, занимаются спортом или просто хорошо проводят время на свежем воздухе. А специально для любителей животных и их питомцев, чтобы те не мешали другим посетителям парка, создали специальные огороженные площадки с барьерами, тоннелями, горками и другими комплексами для игр и дрессировки.

В московском парке Дружбы обустроили площадки для выгула собак Дмитрий Смирнов

Одна из площадок в 520 кв. м появилась рядом с домом №1 на Флотской улице. Вторая, ее размер составляет 220 кв. м, расположилась напротив Фестивальной улицы, 4Б. Третью площадку построили на противоположной стороне от дома 32 на улице Лавочкина, ее площадь достигает 300 кв. м.

«По периметру всех площадок установлено ограждение, на них питомцы могут гулять без намордника и поводка, — рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы. — Здесь установлено все необходимое оборудование — комплексы с препятствиями, которые расположены последовательно. Это барьеры и туннели различного типа, кольца, подиумы. А на одной из площадок можно научить собаку двигаться по типу «змейка», для этого установлено препятствие слалом. На всех оборудованных зонах можно не просто выгуливать собаку, но и заняться ее дрессировкой. Активный образ жизни для животных так же важен, как и для человека».

Местные жители по достоинству оценили этот шаг московских властей.

«Здесь вокруг живут тысячи людей, и собаководов среди них очень много, нам очень важно, чтобы поблизости были места, где можно отпустить собаку порезвиться, поиграть с ней или отработать команды, — отметил один из постоянных посетителей площадки в парке у Флотской, 1, житель Левобережного района Москвы Андрей Каменский. — Поэтому создание таких пространств в парке и рядом с ним было очень своевременным и полезным, ведь для своего питомца всегда хочется лучшего».

Также в экспозиционной части парка благоустроили пространство вокруг установленных там скульптур. А рядом с центральной аллеей появилась круглая площадка с 20 качелями. Вдобавок к этому рабочие уже почти закончили устройство новых детских и спортивных площадок.

В московском парке Дружбы обустроили площадки для выгула собак Дмитрий Смирнов

Завершить работы по благоустройству парка Дружбы планируется в этом году.